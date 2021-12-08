Південна Африка схвалила бустерне щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Південна Африка схвалила бустерне (третє) щеплення від коронавірусу Pfizer для осіб віком від 18 років через стрімке поширення варіанту «Омікрон».

Про це повідомили у Південноафриканському управлінні з з регулювання товарів медичного призначення (SAHPRA).

Як зазначається, вводити вакцину можна людям віком 18 років і старше не менш ніж через 6 місяців після другої дози.

Водночас пацієнтів із тяжким імунодефіцитом віком від 12 років можна щепити третьою дозою щонайменше через 28 днів після другої.

Окремо в управління наголосили, що йдеться лише про вакцинацію трьома дозами препарату Pfizer. Для отримання дозволу змішувати вакцини у SAHPRA закликали надати підтвердження ефективності та безпечності цих варіантів.