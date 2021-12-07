The Guardian: Учені виявили «приховану» версію «Омікрону», яку не можуть відстежити ПЛР-тести

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Учені з Інституту генетики Університетського коледжу Лондону відкрили «прихований» варіант штаму коронавірусу «Омікрон», який неможливо відрізнити від інших за допомогою лабораторних ПЛР-тестів.

Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначається, «прихований» варіант уперше виявили серед геномів вірусу, отриманих останніми днями з Південної Африки, Австралії та Канади, але він уже міг поширитися на інші країни. Дослідники поки точно не знають, чи буде нова форма «Омікрону» поширюватися так само, як і стандартний варіант, оскільки вона має генетичні відмінності.

За словами науковців, більшість ПЛР-обладнання шукає три гени вірусу, але «Омікрон», як і варіант «Альфа», дають позитивний результат лише на два з них, що пояснюється мутацією в S-гені. Тому результати, які показують «недостатність S-гена-мішені», з великою ймовірністю вказують на «Омікрон».

Водночас у «прихованому» варіанті немає такої мутації, що ускладнює його виявлення ПЛР-тестами, тому він може бути ідентифікований лише за допомогою геномного тестування.

На думку вчених, хоча «прихований» варіант є різновидом «Омікрону», генетично він відрізняється настільки, що може кваліфікуватися як новий штам.