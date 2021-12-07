У Бразилії оштрафували Meta на $1,9 млн за глобальний збій у Facebook та Instagram
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Бразилії оштрафували підрозділ компанії Meta на $1,9 мільйона (11,3 млн бразильських реалів) через глобальний збій у роботі соцмереж Facebook, Instagram і WhatsApp, який стався 4 жовтня.
Управління захисту прав споживачів Сан-Паулу повідомило, що штрафує компанію за «неякісне надання послуг».
У відомстві заявили, що збій, через який соцмережі не працювали майже 6 годин, торкнувся мільйонів користувачів.
Крім того, управління виявило зловживання у користувацьких угодах і визнало таким, що порушує закон про захист прав споживачів, право Meta в односторонньому порядку змінювати імʼя користувача, змінювати функціонал послуг, блокувати або видаляти контент. Відмову Meta від відповідальності за можливі проблеми вважають незаконною.
У самій компанії не погоджуються зі штрафом. Найімовірніше, його оскаржать у суді.
- 4 жовтня в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. На цьому тлі акції Facebook просіли на понад 5%, а Цукерберг втратив $6,3 мільярда і опустився на шосте місце в рейтингу від Forbes. Збій у Facebook в цілому призвів до падіння фондових ринків.
- 5 жовтня Цукерберг вибачився за збій, а у Facebook заявили, що причиною стали зміни конфігурації маршрутизаторів.
- 8 жовтня збій у Facebook, Instagram і WhatsApp повторився, але вже не був масштабним.