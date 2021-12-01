Польські прикордонники: У Білорусі перебувають ще майже 10 тисяч мігрантів, які прагнуть потрапити до ЄС
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Twitter / Polska Policja
Польська прикордонна служба повідомила, що в сусідній Білорусі перебувають 10 тисяч мігрантів, які хочуть потрапити до зони Європейського Союзу, тому «не можна сказати, що ситуація заспокоюється».
Про це повідомляє Polska Times.
Деякі з цих 10 тисяч мігрантів можуть бути всередині країни, а деякі — у прикордонних містах, з яких білоруськи силовики їх перевозять вантажівками до кордону, аби ті далі намагались його прорвати та нападали на польських солдатів і офіцерів. Прагнення потрапити до країн Євросоюзу, як і раніше, є основною причиною перетину кордону з Польщею.
З початку року країна зафіксувала 37 800 спроб незаконного проникнення на територію Польщі, з початку листопада — 8 800.
30 листопада з Білорусі вилетів останній літак, який мав доставити мігрантів до країн їхнього походження. Завдяки таким рейсам додому повернулися приблизно 2 тисячі мігрантів.
- З кінця літа Білорусь поступово почала організовувати для Європи міграційну кризу: для цього країна збільшила кількість авіарейсів з Іраку та Сирії. Імовірно, таким чином Білорусь вирішила помститися за санкції за фальсифікації результатів президентських виборів і репресії у країні. На початку листопада ситуація загострилась: кількість мігрантів зросла до кількох тисяч, вони намагались потрапити в Польщу та навіть розбили на кордоні свій табір. Час від часу мігранти намагались прорвати кордон, кидали в польських силовиків каміння (постраждали щонайменше семеро військових) і намагалися перерізати колючі дроти. Білоруських силовиків звинувачували в тому, що вони сприяють мігрантам прориватися через кордон (литовські прикордонники публікували відео, як ті проштовхують нелегалів), а Мінськ усе заперечує.
- 16 листопада Білорусь відкрила для мігрантів неподалік кордону логістичний центр, де вони і залишились на ніч (не всі, частина все ж залишилась біля пункту пропуску). 19 листопада Польща повідомила, що мігрантів не залишилось на кордоні — вони в логістичному центрі Білорусі.
- Україна на тлі міграційної кризи теж посилила свій кордон, залучивши 8,5 тисячі військових, авіацію та дрони. Українська прикордонна служба вже затримала 15 «туристів», які вʼїхали з Білорусі, де «дивились на історичні памʼятки», а тепер хочуть подивитися Львів.