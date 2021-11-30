Криптовалюта Omicron подорожчала вдесятеро за останні дні. Усе через новий штам коронавірусу

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Stanislaw Zarychta / Unsplash

Вартість цифрової валюти Omicron зросла майже вдесятеро за останні чотири дні.

Про це пише РБК-Україна.

Напередодні вартість альткоїну піднялася вище за $689, подорожчавши таким чином на 1000% лише за чотири дні. Створена на початку листопада криптовалюта почала стрімко дорожчати після того, як Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) повідомила про новий штам коронавірусу з ПАР та назвала його «Омікрон».