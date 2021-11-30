Human Rights Watch: Таліби в Афганістані викрали і стратили понад 100 колишніх поліцейських та розвідників

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В Афганістані бойовики руху «Талібан», які 15 серпня захопили владу, щонайменше у чотирьох провінціях викрали та стратили понад 100 колишніх офіцерів поліції та розвідки — попри оголошену амністію.

Звіт «Немає прощення таким людям, як ти. Страти та насильницькі зникнення в Афганістані за талібів» 30 листопада оприлюднила правозахисна організація Human Rights Watch.

У документі зібрана інформація про понад 100 убивств лише у провінціях Газні, Гільменд, Кандагар та Кундуз у період з 15 серпня до 31 жовтня. Спочатку бойовики арештовують людей без суду, а потім родичі знаходять їхні тіла.

Керівництво «Талібану» наказало членам сил безпеки, що здалися, зареєструватися, щоб отримати лист, «який гарантує їхню безпеку». Проте насправді бойовики використовували це для того, аби вбити військових протягом кількох днів після їх реєстрації. Бойовики також отримали записи про зайнятість людей, які залишив колишній уряд. Це допомогло ідентифікувати поліцейських і розвідників.

«Талібан» також проводить нічні рейди під приводом роззброєння колишніх силовиків, які не здали зброю. Ті, хто «зникає», стають жертвами нічних рейдів. Родичі навіть не можуть запитати, куди людину відвезли. Правозахисна організація встановила, що під час обшуків таліби часто загрожують членам сімʼї та ображають їх, щоб змусити розкрити місцеперебування родичів.

17 серпня таліби дали першу пресконференцію після захоплення влади в Афганістані. На ній вони заявили: «Ми всіх амністували, помсти немає. Ніхто не піде за афганцями, які працювали зі США, для них небезпеки немає».