Телескоп Hubble сфотографував спіральну галактику у сузірʼї Піч

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Космічний телескоп Hubble завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 зробив фотографію спіральної галактики NGC 1317, яка розташована у сузірʼї Піч.

Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

На світлині зображений космічний об’єкт на відстані понад 50 мільйонів світлових років від нашої планети.

Поруч із галактикою NGC 1317 можна побачити два об’єкти з дуже різних частин Всесвіту. Наприклад, яскрава точка з хрестоподібним візерунком — це зірка з нашої власної галактики, оточена дифракційними шипами, а от червоніша пляма — це віддалена галактика, яка розташована за межами NGC 1317.

Відкривачем цієї спіральної галактики вважають англійського астронома Джеймса Данлопа. Саме він у 1826 році почав спостерігати за цим обʼєктом.

Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, відтоді він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. Апарат уже провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних обʼєктів.