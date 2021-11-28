У Росії заявили, що ще майже 30 її дипломатів покинуть США до кінця січня

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Майже 30 російських дипломатів будуть змушені разом з родинами покинути США. Їх висилають із країни.

Про це повідомив посол Росії у США Анатолій Антонов, пише «Голос Америки».

«Дипломатів наших [у США] виганяють. 30 січня від нас поїде велика група моїх товаришів — 27 людей із сімʼями… Ми стикаємося із серйозним кадровим голодом», — заявив він.

Перед тим у РФ заявили, що з 2016 року понад 100 російських дипломатів разом із родинами вислали зі США. Наразі там працюють приблизно 200 дипломатів, тоді як у 2017 році їх було майже 1 200.

Раніше цього року посольство США в Москві припинило видавати недипломатичні візи та зарахувало росіян до категорії «бездомних» заявників (homeless nationals), які можуть звертатися за візою у третіх країнах.