Астрономи знайшли у Всесвіті дві «невидимі» галактики
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Hubble
Група астрономів із Копенгагенського університету у Данії зафіксувала у Всесвіті дві галактики, які отримали назви REBELS-12-2 та REBELS-29-2. Це вдалося зробити завдяки телескопу Hubble.
Знайдені галактики розташовані на відстані у 29 мільярдів світлових років від Землі, повідомляє New Atlas.
«Ми дивилися на знімки дуже віддалених галактик, про існування яких ми вже знали завдяки космічному телескопу Hubble. А потім ми помітили, що у двох із них є сусід, якого ми зовсім не очікували. Оскільки обидві ці сусідні галактики оточені пилом, частина їхнього світла заблокована, і це робить їх невидимими для Hubble», — заявив автор дослідження Паскаль Уш.
Він додав, що ці «невидимі» галактики є «одними з перших будівельних блоків вже зрілих галактик, які ми бачимо навколо себе у Всесвіті сьогодні».
За його словами, це допомагає скласти повну картину того, як утворювався Всесвіт.
- Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, відтоді він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. Апарат уже провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних обʼєктів. Цього року він уперше зробив знімок спіральної галактики в оточенні наднових, сфотографував туманність Вуаль і показав скупчення «кривих» галактик.
- У жовтні Hubble зняв «танець» двох спіральних галактик, а в кінці вересня телескоп зробив фотографію спіральної галактики NGC 5728, розташованої в сузірʼї Терезів.
- У серпні Hubble показав спіральну галактику в сузірʼї Піч, а до цього галактику в сузірʼї Годинник.