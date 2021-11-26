«До ескалації готові». Зеленський прокоментував нарощення Росією військ на кордоні з Україною
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба Офісу президента України
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що наразі Україна «контролює кордони та готова до будь-якої ескалації», а те що відбувається зараз називає «великим залякуванням».
Про це президент заявив під час пресмарафону з нагоди «екватору» його каденції.
«Відразу хочу сказати, що з кількох майданчиків ЗМІ справді йде велике залякування, що завтра буде війна. Що ми маємо знати: ми повністю контролюємо наші кордони й повністю готові до будь-якої ескалації», — зазначив Зеленський.
Він нагадав, що Україна у стані війни вже вісім років, тому ймовірність повномасштабного вторгнення Росії існує щодня, і попри усю підтримку партнерів «ми повинні розраховувати на себе та свою армію».
За словами президента, іноземні лідери також намагаються допомогти у проведенні переговорів між Україною та Російською Федерацією.
«Вони хочуть контактів між Офісом президента та адміністрацією президента Росії. Я думаю, що найближчим часом Єрмак [керівник ОП Андрій Єрмак] буде з ними контактувати», — повідомив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, 26 листопада Володимир Зеленський з 12.00 дня проводить пресконференцію з нагоди «екватору» своєї каденції. Він уже заявив, що оточення олігарха Ріната Ахметова планує держпереворот в Україні, який має відбутися на початку грудня. Також президент пояснив, чому звільнив начальника української розвідки Василя Бурбу.
- Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.
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- 22 листопада повідомлялося, що розвідка США поділилася з європейськими союзниками даними та картами про сценарії можливого вторгнення. Планується широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках.