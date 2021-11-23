Уряд Молдови виплатить «Газпрому» понад $80 мільйонів боргу

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Светлицький Сергій / УНІАН

Уряд Молдови направить $80 мільйонів на виплату боргів за газ російському «Газпрому». Там погрожували відімкнути газ через дві доби.

Про це повідомив віцепрем’єр країни Андрей Спину.

Він пояснив, що країна виділить ці кошти на термінове погашення боргів «Молдовагазу» перед «Газпромом». Їх заберуть з грошей, які планували витратити на збільшення статутного капіталу Energocom — нової державної енергетичної компанії Молдови.

Борги будуть погашені для того, щоб забезпечити безперебійне постачання газу до Молдови.