Колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна взяли під підписку про невиїзд у справі про хабарництво

Новини

Сироткіна Анастасія / УНІАН

Колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна звинувачують в отриманні хабаря в особливо великих розмірах.

Про це повідомило «Громадське телебачення» країни, посилаючись на речницю Антикорупційного комітету Марину Оганджанян.

За її словами, як запобіжний захід щодо Саргсяна обрали підписку про невиїзд.

Зазначимо, ідеться про справу 2008 року — отримання хабаря у $7 мільйонів особами, наближеними до другого президента Роберта Кочаряна для подальшої передачі самому Кочаряну, Сержу Саргсяну й ексглаві Адміністрації президента Армену Геворкяну. Як запевняла підприємниця Сільва Амбарцумян, таким чином вона намагалася уникнути втручання влади в її бізнес.

Два роки тому Саргсяна вже допитували як свідка. Адвокат колишнього президента Амрам Макінян запевнив, що нові обставини у справі не з’явилися, і вважає, що справа має політичний підтекст.