Bihus.Info: У нардепа Іллі Киви виявили незадекларований триповерховий будинок під Києвом

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

У народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Іллі Киви виявили незадекларований триповерховий будинок у Козині біля Києва.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Як зазначається, ідеться про будинок, який потрапив на фото та відео під час обшуків у Киви 16 листопада.

За даними журналістів, у березні 2020 року будівлю виставили на продаж за 21 мільйон гривень або ж на довгострокову оренду за 120 тисяч гривень на місяць. Згідно з оголошеннями, загальна площа будинку становить 420 квадратних метрів, він має 8 кімнат.

Водночас у декларації Киви ані будинку, ані витрат на нього немає.

Під час обшуку нардеп запевняв, що це «будинок, в якому проживає його дворічна дитина». До того ж будинок потрапив на численні фото та відео самого Киви та його однопартійця Вадима Рабіновича.

Також біля будинку журналісти помітили автомобіль KIA, зареєстрований на колишнього помічника нардепа Киви — Олександра Даниленка.

«Деякі зі своїх відео, які нардеп від ОПзЖ публікує у соцмережах, він записує саме в автомобілі KIA, а не в Toyota Land Cruiser, який вказаний у нього в декларації як власність брата, якою нардеп користується», — наголосили журналісти.

Окремо Bihus.Info наголошує, що Кива «у грубій формі відмовився» коментувати інформацію про те, кому належить будинок у Козині.