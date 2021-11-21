Канада першою отримала партію дитячої вакцини проти COVID
- Автор:
- Софія Телішевська
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Канада 21 листопада почала отримувати поставки педіатричної COVID-вакцини Pfizer-BioNTech для вакцинації дітей віком від 5 до 11 років.
Про це на пресконференції в Оттаві оголосила міністр державних закупівель Канади Філомена Тассі, пише Укрінформ.
За її словами, 2,9 мільйона доз достатньо, аби щепити однією дозою всіх канадських дітей віком 5—11 років.
«Ми тісно співпрацюємо із Pfizer над формуванням чіткого графіку доставки вакцин для другої дози», — наголосила міністр.
Нагадаємо, 19 листопада Департамент охорони здоров’я Канади дозволив робити щеплення вакциною Pfizer-BioNTech від COVID-19 дітям 5—11 років. Досі вакцину Pfizer-BioNTech у Канаді використовували для осіб, старших за 12 років. Утім, дитяча доза відрізнятиметься від дорослої й матиме втричі менший обсяг (10 мл замість 30). Педіатричну вакцину теж треба буде вводити двічі.
- Вакцинація від коронавірусу дітей 5—11 років препаратом Pfizer уже дозволена в Ізраїлі та США.
- В Україні можна вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років за умови, що вони мають всі планові щеплення (інакше треба спершу зробити їх, і лише потім від ковіду). Вакцинуватимуть дітей тільки препаратом Pfizer. Для них цю вакцину використовують за тією ж схемою, що й для дорослих, — дві дози по 0,3 мл з інтервалом у 21—28 діб. Вакцинація дітей до 16 років відбувається за обов’язкової згоди батьків. Після щеплення батьки зможуть згенерувати в «Дії» дитячий ковід-сертифікат.