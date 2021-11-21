Канада першою отримала партію дитячої вакцини проти COVID

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Канада 21 листопада почала отримувати поставки педіатричної COVID-вакцини Pfizer-BioNTech для вакцинації дітей віком від 5 до 11 років.

Про це на пресконференції в Оттаві оголосила міністр державних закупівель Канади Філомена Тассі, пише Укрінформ.

За її словами, 2,9 мільйона доз достатньо, аби щепити однією дозою всіх канадських дітей віком 5—11 років.

«Ми тісно співпрацюємо із Pfizer над формуванням чіткого графіку доставки вакцин для другої дози», — наголосила міністр.

Нагадаємо, 19 листопада Департамент охорони здоров’я Канади дозволив робити щеплення вакциною Pfizer-BioNTech від COVID-19 дітям 5—11 років. Досі вакцину Pfizer-BioNTech у Канаді використовували для осіб, старших за 12 років. Утім, дитяча доза відрізнятиметься від дорослої й матиме втричі менший обсяг (10 мл замість 30). Педіатричну вакцину теж треба буде вводити двічі.