Голова фракції «Голос» Железняк відкинув звинувачення у розтраті 1,3 мільйона грн з бюджету

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Голова фракції «Голос» Ярослав Железняк заперечив розтрату керівництвом партії 1,3 мільйона гривень з бюджету.

Про це пише «Радіо Свобода».

Національне агентство із запобігання корупції раніше встановило, що «Голос» замовив у низки ФОПів послуги на понад 1,3 млн гривень, але у фінзвітності немає доказів надання замовлених послуг. Ексчлен фракції Ярослав Юрчишин заявив, що ці гроші могли були витрачені на поширення фейків проти групи депутатів «Справедливість», які вийшли зі складу «Голосу».

Железняк зауважив, що звітність партії, яка викликала зауваження Нацагентства із питань запобігання корупції, стосується другого кварталу 2020 року.

«Я не пам’ятаю жодної дезінформації або взагалі хоч чогось, що писав про Устінову за цей квартал хто-небудь. Ми ж всі тоді були великою дружною сім’єю. Тому пов’язати одне з іншим — це досить алогічно, глупо і дуже просто спростовується. Надішліть мені хоч одну погану статтю про Устінову за той період взагалі від когось», — заявив нардеп.

«Голос» оскаржив рішення НАЗК в суді і, за словами Железняка, після рішення про зупинення фінансування партія вже тричі отримувала фінансування. Натомість він звинуватив групу «Справедливість» у співпраці з Офісом президента і в тому, що «в них завдання з ОП зараз якось перебивати «вагнергейт».

Парламентар додає, що звітність партії також перевіряла Рахункова палата, яка за результатом перевірки винесла позитивний висновок.