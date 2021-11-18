Письменницю Джоан Роулінг не запросили на зйомки спецепізоду «Гаррі Поттера» через звинувачення у трансфобії

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Mary McCartney / З особистого сайту Джоан Роулінг

Авторка серії книг про «Гаррі Поттера» Джоан Роулінг не потрапила до списку учасників спецепізоду «Повернення до Гоґвартсу» (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts), який випустить телеканал HBO на честь 20-річчя виходу першого фільму.

Про це пише The Hollywood Reporter із посиланням на джерела.

У проєкті зʼявляться всі актори та знімальна група фільму «Гаррі Поттер та філософський камінь», а Роулінг вставлять архівними кадрами. Офіційних причин відмови запросити письменницю ніхто не назвав, а сама Роулінг ситуацію ніяк не прокоментувала.

Видання ж зазначає, що від Роулінг у проєкті відмовилися через звинувачення письменниці у расизмі та трансфобії. На цьому тлі раніше письменниця зіткнулася з цькуванням, а частина її фанатів створила відкриту петицію на підтримку Роулінг.