Білорусь заявила про очищення основних таборів мігрантів на кордоні з Польщею. Людей перевели у логістичний центр

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Білорусь заявила, що перевела основну частину мігрантів із таборів на кордоні Польщі до прикордонного транспортно-логістичного центру.

Про це повідомляє агентство БелТА.

У повідомленні йдеться, що мігранти залишили стихійні табори біля пункту пропуску «Брузги». У центрі тимчасового розміщення людей забезпечили харчуванням, водою, одягом та спальними місцями. Вказано, що мігранти продовжують сподіватись на відкриття гуманітарного коридору.

Прикордонна служба Польщі підтвердила, що стихійні табори біля огорож спорожніли, та показала відео з місця, вказавши, що транспортно-логістичний центр розташований за кількасот метрів від польського кордону.

У таборах досі залишаються люди, але їх мало.