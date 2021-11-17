Штурм будівлі Конгресу США: «шаман» із QAnon отримав майже 4 роки вʼязниці

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Учасника штурму будівлі Конгресу США Джейкоба Ченслі, відомого як «шаман» з QAnon, засуджено судом до 41 місяця тюремного увʼязнення.

Про це повідомляє ABC News.

Прокуратура просила для Ченслі 51 місяць вʼязниці, а захист вимагав звільнити чоловіка в залі суду, нагадуючи про проведений час під вартою.

Міністерство юстиції вимагало для «шамана» суворого вироку, щоб показати приклад іншим. У результаті він отримав майже 4 роки увʼязнення.

Ченслі — одним із перших обвинувачених у кримінальних злочинах у справі про штурм 6 січня. Він був заарештований 9 січня у себе вдома в Аризоні. У вересні він визнав себе винним (у рамках угоди з прокуратурою) у перешкоджанні засіданню колегії виборщиків.

У цій справі було багато поворотів: у лютому Ченслі оголосив голодування, вимагаючи органічних продуктів (суд схвалив його вимогу), а його адвокат у травні образив людей з обмеженими можливостями, за його словами, навмисно — аби привернути увагу до проблем психічного здоровʼя у правовій системі.