Штурм будівлі Конгресу США: «шаман» із QAnon отримав майже 4 роки вʼязниці
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Учасника штурму будівлі Конгресу США Джейкоба Ченслі, відомого як «шаман» з QAnon, засуджено судом до 41 місяця тюремного увʼязнення.
Про це повідомляє ABC News.
Прокуратура просила для Ченслі 51 місяць вʼязниці, а захист вимагав звільнити чоловіка в залі суду, нагадуючи про проведений час під вартою.
Міністерство юстиції вимагало для «шамана» суворого вироку, щоб показати приклад іншим. У результаті він отримав майже 4 роки увʼязнення.
Ченслі — одним із перших обвинувачених у кримінальних злочинах у справі про штурм 6 січня. Він був заарештований 9 січня у себе вдома в Аризоні. У вересні він визнав себе винним (у рамках угоди з прокуратурою) у перешкоджанні засіданню колегії виборщиків.
У цій справі було багато поворотів: у лютому Ченслі оголосив голодування, вимагаючи органічних продуктів (суд схвалив його вимогу), а його адвокат у травні образив людей з обмеженими можливостями, за його словами, навмисно — аби привернути увагу до проблем психічного здоровʼя у правовій системі.
- 6 січня у Вашингтоні сталися заворушення. У той день Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. Тоді Дональд Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що у нього вкрали вибори, але знову не надав жодних доказів. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції. Обраний президент Байден назвав цей штурм заколотом.
- ФБР у результаті не виявило доказів змови прихильників Трампа під час штурму. У цій справі до відповідальності притягнули понад 600 осіб.
- 9 жовтня президент США Джо Байден відмовив Трампу в праві зберігати конфіденційність листування співробітників його адміністрації, яке стосувалося штурму будівлі Конгресу.