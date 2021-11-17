Штурм здания Конгресса США: «шаман» из QAnon получил почти 4 года тюрьмы

Прокуратура просила для Ченсли 51 месяц тюрьмы, защита требовала освободить мужчину в зале суда, напоминая о проведенном времени под стражей.

Министерство юстиции требовало для «шамана» суровый приговор, чтобы показать пример другим. В итоге, он получил почти 4 года заключения.

Ченсли — одним из первых обвиняемых в уголовных преступлениях по делу о штурме 6 января. Он был арестован 9 января у себя дома в Аризоне. В сентябре он признал себя виновным (в рамках соглашения с прокуратурой) в препятствовании заседанию коллегии выборщиков.

В этом деле было много поворотов: в феврале Ченсли объявил голодовку, требуя органических продуктов (суд одобрил его запрос), а его адвокат в мае оскорбил людей с ограниченными возможностями, по его словам, специально — чтобы привлечь внимание к проблемам психического здоровья в правовой системе.