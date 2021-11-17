Штурм здания Конгресса США: «шаман» из QAnon получил почти 4 года тюрьмы

Участник штурма здания Конгресса США Джейкоб Ченсли, известный как «шаман» из QAnon, приговорен судом к 41 месяцу тюремного заключения.
Об этом сообщает ABC News.
Прокуратура просила для Ченсли 51 месяц тюрьмы, защита требовала освободить мужчину в зале суда, напоминая о проведенном времени под стражей.
Министерство юстиции требовало для «шамана» суровый приговор, чтобы показать пример другим. В итоге, он получил почти 4 года заключения.
Ченсли — одним из первых обвиняемых в уголовных преступлениях по делу о штурме 6 января. Он был арестован 9 января у себя дома в Аризоне. В сентябре он признал себя виновным (в рамках соглашения с прокуратурой) в препятствовании заседанию коллегии выборщиков.
В этом деле было много поворотов: в феврале Ченсли объявил голодовку, требуя органических продуктов (суд одобрил его запрос), а его адвокат в мае оскорбил людей с ограниченными возможностями, по его словам, специально — чтобы привлечь внимание к проблемам психического здоровья в правовой системе.
- 6 января в Вашингтоне произошли беспорядки. В тот день Конгресс собрался, чтобы утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. Тогда Трамп опубликовал видео, в котором в очередной раз заявил, что у него украли выборы, но снова не предоставил никаких доказательств. После этого его сторонники пошли штурмовать здание Капитолия, где заседает Конгресс. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе один полицейский. Избранный президент Байден назвал этот штурм мятежом.
- ФБР в итоге не выявило доказательств сговора сторонников Трампа во время штурма. По этому делу к ответственности привлекли более 600 человек.
- 9 октября президент США Джо Байден отказал Трампу в праве сохранять конфиденциальность переписки сотрудников его администрации, которая касалась штурма здания Конгресса.