Місія ОБСЄ зафіксувала 30 танків і гаубицю бойовиків у забороненій зоні
- Автор:
- Олег Панфілович
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Sasha Maksymenko / Flickr
Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала озброєння бойовиків, розміщене за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання.
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
На полігоні поблизу Покровки (36 км на схід від Донецька) безпілотники місії зафіксували 30 танків і одну гаубицю бойовиків, що перебували поза виділеними місцями для зберігання відведеного озброєння.
Також дві ворожі ББМ (бойова броньована машина) та радіорелейну станцію було зафіксовано в житловому кварталі Безіменнного в непідконтрольному Україні районі Донецької області.
- 31 жовтня американська газета The Washington Post повідомила, що Росія стягує війська до кордону з Україною, у Пентагоні заявили, що стежать за цією ситуацією. Водночас розвідка Міноборони України спростувала інформацію про російські війська на кордоні та припустила, що це може бути переміщення військ після завершення спільних навчань із Білоруссю. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав повідомлення про російські війська на кордоні «дезінформацією суспільства».
- У Кремлі заявили, що інформація про стягування російських військ до кордону з Україною є «неякісним вкидом», який навіть не варто коментувати.
- Пізніше Міноборони повідомило, що станом на початок листопада біля кордону України та на тимчасово окупованих Росією територіях перебувають угруповання військ із приблизно 90 тисяч осіб.
- 6 листопада стало відомо, що президент США Джо Байден відправляв до Москви директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільяма Бернса, аби попередити Кремль, що Штати уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону України.