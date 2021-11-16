Ілон Маск утретє скоротив свою частку в Tesla і продав акції ще на $930 млн

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Найбагатша людина світу, засновник компаній SpaceX та генеральний директор Tesla Ілон Маск продав акції автокомпанії ще на $930 мільйонів. Кілька днів тому він також продав акції на суму близько $687 мільйонів.

Про це свідчать документи, подані Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США, пише Reuters.

Маск продав акції компанії для виконання зобовʼязань щодо утримання податків, повʼязаних із виконанням опціонів на акції.

Загалом підприємець продав 934 091 акцію — ціна за одну становить $1013,39.

До продажу акцій Ілону Маску належало понад 17% Tesla. Вартість 10% пакету (17 млн акцій) оцінюється в $21 млрд.

6 листопада Маск запитав у користувачів Twitter, чи варто йому продати свою частку в компанії, що досягає 10%. Імовірно, так він відреагував на запропонований у США податок для багатих людей, який стосуватиметься нереалізованого приросту капіталу. У підсумку майже 58% опитаних проголосували за продаж акцій.

Після цього акції Tesla почали дешевшати. За два дні після опитування Маск втратив $50 мільярдів.