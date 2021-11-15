Омбудсмен України Денісова: У Саакашвілі почалося блювання з кровʼю

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Палінчак Михайло / УНІАН

Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова повідомила, що у експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі почалося криваве блювання і йому необхідний гастроентеролог.

Про це вона повідомила у своєму Telegram.

За її словами, про різке погіршення здоровʼя Саакашвілі грузинській владі повідомила член консиліуму лікарів, яка просила залучити до медогляду політика гастроентеролога. Консиліум, однак, не може потрапити до Саакашвілі другий день.

Денісова 16 листопада планує особисто відвідати Саакашвілі, але поки що вона не отримала ні дозволу, ні відмови.

Політик, як і раніше, продовжує голодування вже у тюремній лікарні.