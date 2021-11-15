Розслідування штурму Конгресу: колишній радник Дональда Трампа здався ФБР
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Alex Wong / Staff
Колишній радник експрезидента США Дональда Трампа здався американському правосуддю. Стіву Беннону предʼявлено звинувачення за двома пунктами через неповагу до Конгресу США у звʼязку з розслідування штурму будівлі Конгресу 6 січня прихильниками Трампа.
Про це повідомляють CNN і CBS News.
Беннон відмовлявся співпрацювати зі слідством, посилаючись на заяви Трампа про права колишнього президента, які дозволяли засекретити низку документів.
Минулого тижня Беннона звинуватили у небажанні давати свідчення щодо подій 6 січня, а також у відмові надати документи комітету Палати представників, який веде розслідування.
Відповідно до закону США, визнання винним у неповазі до Конгресу означає визнання винним у злочині, за що загрожує штраф або тюремний строк до 1 року.
Протягом дня Беннон постане перед судом.
- 6 січня у Вашингтоні сталися заворушення. У той день Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. Тоді Дональд Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що у нього вкрали вибори, але знову не надав жодних доказів. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції. Обраний президент Байден назвав цей штурм заколотом.
- ФБР у результаті не виявило доказів змови прихильників Трампа під час штурму. У цій справі до відповідальності притягнули понад 600 осіб.
- 9 жовтня президент США Джо Байден відмовив Трампу в праві зберігати конфіденційність листування співробітників його адміністрації, яке стосувалося штурму будівлі Конгресу.