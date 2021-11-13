Сирійська авіакомпанія припинила польоти до Білорусі на тлі міграційної кризи
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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shironosov / Getty Images
Сирійська авіакомпанія Cham Wings припинила польоти до Білорусі через ескалацію на польсько-білоруському кордоні. Про це компанія заявила у суботу, 13 листопада.
«Оскільки більшість пасажирів, які прямують до Мінська, — громадяни Сирії, Cham Wings вирішила призупинити польоти до Мінська відсьогодні», — заявили в компанії.
Зазначимо, що раніше на тлі міграційної кризи білоруська державна авіакомпанія «Белавіа» перестала пускати на рейси з Туреччини громадян Іраку, Сирії та Ємену, а Міністерство закордонних справ Іраку заявило про припинення прямого авіасполучення з Білоруссю.
- 8 листопада до кордону Польщі прийшла колона із тисяч мігрантів. Її супроводжували силовики Білорусі, які зрештою зігнали людей у ліс, коли ті дійшли до білоруського прикордонного переходу «Брузги». Мігранти намагалися штурмом прорвати кордон, але польські силовики та військові цього не допустили. Польща посилила кордон військами, як і Білорусь. Крім цього, на кордоні Польщі утворився багатотисячний стихійний табір біженців.
- 9 листопада ЗМІ повідомили, що білоруські прикордонники перекинули сотні мігрантів до кордону з Литвою. Країна на місяць запровадила на кордоні надзвичайний стан.
- Україна також посилює кордон на фоні загрози напливу мігрантів із Білорусі.