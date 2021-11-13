Сирійська авіакомпанія припинила польоти до Білорусі на тлі міграційної кризи

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Сирійська авіакомпанія Cham Wings припинила польоти до Білорусі через ескалацію на польсько-білоруському кордоні. Про це компанія заявила у суботу, 13 листопада.

«Оскільки більшість пасажирів, які прямують до Мінська, — громадяни Сирії, Cham Wings вирішила призупинити польоти до Мінська відсьогодні», — заявили в компанії.

Зазначимо, що раніше на тлі міграційної кризи білоруська державна авіакомпанія «Белавіа» перестала пускати на рейси з Туреччини громадян Іраку, Сирії та Ємену, а Міністерство закордонних справ Іраку заявило про припинення прямого авіасполучення з Білоруссю.