На кордон Польщі прибула група британських військових інженерів, а Росія та Білорусь заявили про навчання

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На кордон Польщі з Білоруссю, де з початку тижня перебувають мігранти з Близького Сходу, прибув загін британських військових інженерів.

Як повідомляє Міноборони Великої Британії, група прибула на запит польського уряду і надасть інженерну підтримку зі зміцнення загороджень на кордоні, частина яких постраждала через спроби мігрантів їх прорвати.

Тим часом, біля кордонів Євросоюзу на території Білорусі проходять спільні з Росією військові навчання. У них беруть участь десантні війська Білорусі та РФ із залученням авіації. Сьогодні, 12 листопада, навіть повідомлялося про загибель двох десантників під час стрибків.

У Міноборони Білорусі повідомляють, що навчання із залученням авіації та гелікоптерів проходять нібито у відповідь на «нарощування військової активності» на західних кордонах і вони триватимуть.