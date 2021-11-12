На кордон Польщі прибула група британських військових інженерів, а Росія та Білорусь заявили про навчання
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
На кордон Польщі з Білоруссю, де з початку тижня перебувають мігранти з Близького Сходу, прибув загін британських військових інженерів.
Як повідомляє Міноборони Великої Британії, група прибула на запит польського уряду і надасть інженерну підтримку зі зміцнення загороджень на кордоні, частина яких постраждала через спроби мігрантів їх прорвати.
Тим часом, біля кордонів Євросоюзу на території Білорусі проходять спільні з Росією військові навчання. У них беруть участь десантні війська Білорусі та РФ із залученням авіації. Сьогодні, 12 листопада, навіть повідомлялося про загибель двох десантників під час стрибків.
У Міноборони Білорусі повідомляють, що навчання із залученням авіації та гелікоптерів проходять нібито у відповідь на «нарощування військової активності» на західних кордонах і вони триватимуть.
- 8 листопада до кордону Польщі прийшла колона із тисяч мігрантів. Її супроводжували силовики Білорусі, які зрештою зігнали людей у ліс, коли ті дійшли до білоруського прикордонного переходу «Брузги». Мігранти намагалися штурмом прорвати кордон, але польські силовики та військові цього не допустили. Польща посилила кордон військами, як і Білорусь.
- 9 листопада ЗМІ повідомили, що білоруські прикордонники перекинули сотні мігрантів до кордону з Литвою. Країна на місяць запровадила на кордоні надзвичайний стан.
- На кордоні Польщі утворився багатотисячний стихійний табір біженців. Лукашенко пригрозив перекрити транзит газу трубопроводом «Ямал — Європа», якщо Євросоюз вирішить закрити кордон. У ЄС відповіли, що не дозволять себе залякувати.
- Україна також посилює кордон на фоні загрози напливу мігрантів із Білорусі.
- З 10 листопада над Білоруссю почали літати російські бомбардувальники, у тому числі Ту-160, здатні нести ядерну зброю. Олександр Лукашенко заявив, що російська авіація направлена для патрулювання кордонів Білорусі з ЄС.