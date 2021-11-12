Ілон Маск продав акцій Tesla ще на $687 млн після їх подорожчання

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Найбагатша людина світу, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск додатково продав акцій виробника електромобілів на суму близько $687 мільйонів.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на документи регуляторів.

У четвер, 11 листопада, після подорожчання акцій Tesla на 0,5% до $1 069, Маск продав пакет з 587 638 акцій і пакет з 52 099 акцій.

До цього він продав акції Tesla майже на $5 мільярдів. Акції були продані для покриття податкових виплат. Журнал Forbes писав, що Маск продав трохи більше 3% своєї частки в Tesla.