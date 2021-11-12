За останні 24 тисячі років з початком нової ери людина спровокувала «безпрецедентно» швидкі зміни клімату

Новини

jesse orrico / Unsplash

Науковці з Університету Аризони створили реконструкцію температур минулого, використовуючи дані з морських відкладів, щоб дізнатися, як змінювався клімат на Землі.

Дослідження показало, що люди спровокували таку зміну клімату, якої до цього не було в геологічному літописі, повідомляє Sciencealert.

«Наша реконструкція говорить про те, що нинішні температури є безпрецедентними за 24 тисячі років, а швидкість глобального потепління, спричиненого діяльністю людини, вища, ніж будь-коли раніше», — говорить науковиця Джесіка Тірні.

Ця робота, зокрема, підтверджує нещодавній звіт Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату, в якому сказано, що за останні дві тисячі років спалювання викопного палива нагріває планету з безпрецедентною швидкістю.

Тірні та її колеги проаналізували 539 палеокліматичних записів, вік кожного з яких становить не менше чотирьох тисяч років. Разом ці дані охоплюють 24 тисячі років, починаючи від піку останнього льодовикового періоду, коли великий крижаний покрив займав більшу частину Північної півкулі, до сьогодні.

Аналіз показав, що основними рушійними силами зміни клімату за останні 24 тисячі років є відступ льодовикового покриву та підвищення рівня парникових газів.

Науковці наголошують, що у своєму дослідженні використали тільки одну кліматичну модель як ідеальну.

«Тепер ми намагаємося застосувати свій підхід до стародавнього клімату, який був теплішим, ніж сьогодні, тому що це наше можливе майбутнє», — каже Тірні.