Над Білоруссю другий день літають бомбардувальники Росії. Лукашенко каже, що вони чергують на кордоні з ЄС
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Російські стратегічні бомбардувальники Ту-160, які здатні нести ядерну зброю, літають над Білоруссю. Бойова авіація РФ «патрулює» небо Білоруссі другий день.
Міноборони Білорусі запросило польоти 10 листопада — учора над країною літали ТУ-22М3. Сьогодні, 11 листопада, російське відомство прозвітувало про польоти Ту-160, які «відпрацювали взаємодію з білоруськими винищувачами Су-30СМ».
У Міноборони РФ кажуть, що польоти проводять «з метою забезпечення військової безпеки Союзної держави і вони не спрямовані проти третіх країн».
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко висловлюється менш стримано. Він заявив, що російська авіація спрямована для патрулювання кордонів Білорусі з ЄС. Це повʼязано з потоком мігрантів із Близького Сходу, які намагаються потрапити до Польщі та Литви через Білорусь.
«Як я вчора зауважив, вони [Міноборони РФ] направили сюди стратегічні бомбардувальники в супроводі наших винищувачів. Ми маємо постійно моніторити ситуацію на кордоні. Нехай пищать, кричать. Так, це бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю. Але ми не маємо іншого виходу. Ми маємо бачити, що вони там роблять за межами», — сказав Лукашенко, говорячи про скупчення польських і литовських військових на кордоні.
- 8 листопада до кордону Польщі прийшла колона із тисяч мігрантів. Її супроводжували силовики Білорусі, які зрештою зігнали людей у ліс, коли ті дійшли до білоруського прикордонного переходу «Брузги». Мігранти намагалися штурмом прорвати кордон, але польські силовики та військові цього не допустили. Польща посилила кордон військами, як і Білорусь.
- 9 листопада ЗМІ повідомили, що білоруські прикордонники перекинули сотні мігрантів до кордону з Литвою. Країна на місяць запровадила на кордоні надзвичайний стан.
- На кордоні Польщі утворився багатотисячний стихійний табір біженців. Лукашенко пригрозив перекрити транзит газу трубопроводом «Ямал — Європа», якщо Євросоюз вирішить закрити кордон.
- Україна теж посилює кордон на тлі загрози напливу мігрантів із Білорусі.