Над Білоруссю другий день літають бомбардувальники Росії. Лукашенко каже, що вони чергують на кордоні з ЄС

Новини

Російські стратегічні бомбардувальники Ту-160, які здатні нести ядерну зброю, літають над Білоруссю. Бойова авіація РФ «патрулює» небо Білоруссі другий день.

Міноборони Білорусі запросило польоти 10 листопада — учора над країною літали ТУ-22М3. Сьогодні, 11 листопада, російське відомство прозвітувало про польоти Ту-160, які «відпрацювали взаємодію з білоруськими винищувачами Су-30СМ».

У Міноборони РФ кажуть, що польоти проводять «з метою забезпечення військової безпеки Союзної держави і вони не спрямовані проти третіх країн».

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко висловлюється менш стримано. Він заявив, що російська авіація спрямована для патрулювання кордонів Білорусі з ЄС. Це повʼязано з потоком мігрантів із Близького Сходу, які намагаються потрапити до Польщі та Литви через Білорусь.

«Як я вчора зауважив, вони [Міноборони РФ] направили сюди стратегічні бомбардувальники в супроводі наших винищувачів. Ми маємо постійно моніторити ситуацію на кордоні. Нехай пищать, кричать. Так, це бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю. Але ми не маємо іншого виходу. Ми маємо бачити, що вони там роблять за межами», — сказав Лукашенко, говорячи про скупчення польських і литовських військових на кордоні.