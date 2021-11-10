«Газпром» підвищив обсяги транзиту газу через Україну до максимальних
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Светлицький Сергій / УНІАН
Російська компанія «Газпром» замовила максимальні обсяги транзиту газу через Україну. Також почали збільшувати обсяг поставок через Польщу.
Про це пише Інтерфакс.
На середу «Газпром» підвищив свою заявку до максимальних значень — 109,3 мільйона кубічних метрів. На вівторок там бронювали 100,2 мільйона кубічних метрів, а в понеділок прокачали фактично 88,6 мільйона.
Також зросли заявки на використання газопроводу «Ямал — Європа» через Білорусь та Польщу — до 31 мільйона кубічних метрів.
Напередодні «Газпром» оголосив про затвердження плану та початок наповнення європейських сховищ газом на листопад. Компанія почала нарощувати потік газу в Європу.
- У середині вересня ціна на газ у Європі зросла до $850 за тисячу кубометрів. Згодом вона сягнула майже $2 000. Причина такої високої ціни — обмежені запаси газу в підземних сховищах Європи.
- Уряди низки країн Європейського Союзу вимагають розслідувати ситуацію. В Адміністрації президента США Джо Байдена прогнозують, що Європі цієї зими не вистачить газу.
- Президент РФ Володимир Путін звинуватив Єврокомісію в різкому зростанні ціни на газ. Також у Кремлі заявили, що для нарощення транзиту через Україну Європа має збільшити закупівлю газу.
- У жовтні Україна запропонувала Європі додатковий транзит 55 мільярдів кубометрів газу за «спеціальними умовами».
- Після цього президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» збільшити поставки газу в підземні сховища в Європі, де нині перебуває менше ніж 190 тисяч кубометрів. Глава компанії Олексій Міллер заявив, що заповнювати сховища почнуть після 8 листопада.