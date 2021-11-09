Bloomberg: Росія потайки перекидає до кордону з Україною танки
- Автор:
- Олег Панфілович
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Росія продовжує нарощувати сили, зокрема перекидає додаткові танкові підрозділи до районів поблизу з українським кордоном.
Про це пише агентство Bloomberg.
Журналісти отримали такі дані з аналізу британської розвідувальної компанії Janes. «Щонайменше батальйон бойових танків Т-80У був перекинутий до залізничної станції у Воронезькій області», — зазначає агентство.
Bloomberg додає, що ці відомості підтверджують відео, розміщені в соціальних мережах. За попередніми оцінками, танковий батальйон прямує до полігону Погоново, де навесні цього року вже відбувалося нарощування російських сил, яке викликало критичну реакцію Заходу.
Як пише «Радіо Свобода», минулого тижня Janes заявляла, що виявила розгортання танків і самохідної артилерії у Брянській і Курській областях на північному кордоні України 28-29 жовтня. На відміну від досить відкритого нарощування сил навесні, нинішній рух є прихованим і часто відбувається вночі та здійснюється елітними наземними підрозділами, що може свідчити не про наміри залякати, а створити активну загрозу.
- 31 жовтня американська газета The Washington Post повідомила, що Росія стягує війська до кордону з Україною, у Пентагоні заявили, що стежать за цією ситуацією. Водночас розвідка Міноборони України спростувала інформацію про російська війська на кордоні та припустила, що це може бути переміщення військ після завершення спільних навчань із Білоруссю. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав повідомлення про російські війська на кордоні «дезінформацією суспільства».
- У Кремлі заявили, що інформація про стягування російських військ до кордону з Україною є «неякісним вкидом», який навіть не варто коментувати.
- Пізніше Міноборони повідомило, що станом на початок листопаду біля кордону України та на тимчасово окупованих Росією територіях перебувають угруповання військ із приблизно 90 тисяч осіб.
- 6 листопада стало відомо, що президент США Джо Байден відправляв до Москви директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільяма Бернса, аби попередити Кремль, що Штати уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону України.