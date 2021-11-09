Delfi: Білоруські прикордонники за ніч перекинули з кордону Польщі до Литви сотні мігрантів

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У ніч на 9 листопада білоруські прикордонники перекинули до кордону з Литвою близько 500 нелегальних мігрантів з Близького Сходу, які раніше знаходилися на кордоні Польщі в районі прикордонного переходу Кузниця — Брузги.

Про це повідомляє видання Delfi з посиланням на джерела та деяких мігрантів. Також видання опублікувало відеозаписи, які, ймовірно, були розміщені у чатах мігрантів.

Людей привезли військовими машинами до села Кадиш (Білорусь), де вони розбили табір. Прикордонники провели їм інструктаж, наказали розділитись на групи та йти до Литви. Видання опублікувало відеозаписи, ймовірно зроблені біля Кадишу — село знаходиться поряд із Лаздійським районом Литви, біля Капчямєстіса.

За даними джерел Delfi, серед 500 мігрантів багато дітей та жінок.

Як передає LRT, уряд Литви погодився з оголошенням надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю. Спікер Сейму внесла відповідний законопроєкт і його схвалили — НС запроваджено з 10 листопада на один місяць.

Тим часом міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін заявив в ефірі Polskie Radio, що на польському кордоні спецслужби налічують близько 4 тисяч мігрантів. Загалом у Білорусі може перебувати до 15 тисяч мігрантів, які бажають потрапити до Євросоюзу. Жарін чекає на довгострокову ескалацію ситуації на кордоні.