Саакашвілі написав листа з тюремної лікарні: запевняє, що його вивезли обманом, били і тягли за волосся
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Палінчак Михайло / УНІАН
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі написав листа з лікарні для обвинувачених та засуджених № 18 у Тбілісі, в якому заявив, що його перевели до цієї установи обманом, а також застосовували фізичну силу.
Написаний від руки лист в ефірі зачитав адвокат Саакашвілі та засновник опозиційної телекомпанії «Мтаварі» Ніка Гварамія. Пізніше текст опублікували на сторінках Саакашвілі у соціальних мережах.
Експрезидент Грузії запевняє, що його привезли до установи «обманним шляхом» — оголосили, що переведуть до звичайної міської поліклініки.
«Без попередження співробітники почали мене вивозити. Незважаючи на категоричну відмову, мене витягли з машини, повалили на землю і кілька разів ударили по шиї. Мене тягли за волосся, і я, звичайно, чинив опір, так само, як у палаті, коли до мене підійшов якийсь невизначено кримінальний медичний персонал, і я справді відштовхнув його, бо вони почали вводити мені щось без мого дозволу», — розповів Саакашвілі.
З його слів, у палаті, де він перебуває, чутно образливі вигуки увʼязнених.
«Усі вони діяли як справжні злочинці. Я відмовляюся від будь-якого медичного втручання. Я не співпрацюю із медперсоналом. Я зустрінуся тільки зі своїм особистим лікарем. Метою мого переведення сюди однозначно є моє фізичне знищення за вказівкою Путіна», — додав він та закликав прихильників не піддаватися на провокації.
- 1 жовтня 2021 року у Тбілісі затримали колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Він залишив країну у 2013 році, проти нього там порушено чотири кримінальні справи, ще за двома вже є вироки. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону. У СІЗО Саакашвілі вже оголосив голодування, а президент країни заявила, що ніколи його не помилує. Консиліум лікарів у Грузії рекомендує госпіталізувати його.
- Адвокат Саакашвілі заявив, що той не погодиться на екстрадицію до України, бо «він приїхав до Грузії, на свою батьківщину, і планує політичну боротьбу». У грузинському МЗС підтвердили, що екстрадиція неможлива, «адже злочини він вчиняв як громадянин Грузії».
- 8 листопада Саакашвілі вивезли з в’язниці в Руставі. У пенітенціарній службі згодом розповіли, що експрезидента Грузії відправили до медичної установи № 18 для обвинувачених і засуджених «з метою недопущення погіршення стану здоровʼя».