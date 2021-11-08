Екснардепу Семену Семенченку продовжили арешт до кінця 2021 року
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Нужненко Сергій \ УНИАН
Соломʼянський районний суд Києва другого листопада продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату Семену Семенченку.
Про це «Бабелю» повідомив адвокат колишнього нардепа Владислав Добош.
Таким чином фігурант справи про створення незаконного збройного формування, здійснення теракту, незаконне поводження зі зброєю та контрабанду товарів військового призначення залишиться під арештом щонайменше до 1 січня 2022 року.
- 24 березня СБУ повідомила, що Семенченко й «агент НАБУ» Євген Шевченко створили незаконне збройне формування — «приватну військову компанію» (ст. 260 КК). Компанію правоохоронцям здав один з її колишніх співробітників. За версією слідства, Семенченко і Шевченко також є організаторами схеми з незаконного ввезення в Україну з Росії запчастин військового призначення, які згодом продавали оборонним підприємствам за завищеними цінами.
- Журналісти проєкту «Слідство.Інфо» заявили, що приватна військова компанія, яку повʼязують із Семенченком, працювала в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.
- 26 березня суд обрав Семенченку запобіжний захід у справі про створення «приватної військової компанії» — його відправили під арешт без можливості внесення застави. За кілька місяців Семенченку повідомили про нову підозру — у придбанні, зберіганні та передачі вогнепальної зброї, боєприпасів за попередньою змовою з групою осіб (ч. 1 ст. 263 КК).
- 14 липня Семенченка відпустили під цілодобовий домашній арешт, але після оскарження знову взяли під варту.
- 29 вересня Офіс генпрокурора завершив розслідування і відкрив матеріали провадження.