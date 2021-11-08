Екснардепу Семену Семенченку продовжили арешт до кінця 2021 року

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Нужненко Сергій \ УНИАН

Соломʼянський районний суд Києва другого листопада продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату Семену Семенченку.

Про це «Бабелю» повідомив адвокат колишнього нардепа Владислав Добош.

Таким чином фігурант справи про створення незаконного збройного формування, здійснення теракту, незаконне поводження зі зброєю та контрабанду товарів військового призначення залишиться під арештом щонайменше до 1 січня 2022 року.