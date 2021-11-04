«Штампування санкцій». Аваков розповів, як йому перед засіданням РНБО давали папку з прізвищами, а деяких навіть не було у списках

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Гонтар Владимир / УНИАН

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Рада національної безпеки та оборони ухвалює рішення про санкції без доказової бази за вказівкою президента України.

Про це він заявив в ефірі каналу «Україна 24».

«РНБО у нас перетворилася на хайпі на ситуацію штампування санкцій. Я не хотів брати у цьому участь. РНБО не може бути органом виконавчої влади, тим більше РНБО не може бути судовим органом, який призначає винних. У моєму розумінні РНБО — це орган, який розробляє стратегії, стратегії обговорюються, ухвалюються та імплементуються указами президента», — зауважив ексміністр.

За словами Авакова, перед кожним засіданням РНБО, за декілька хвилин до початку, йому давали папку зі списками компаній чи людей, а коли він запитував, на підставі чого ухвалено рішення, отримував пропозицію подивитися оперативну довідку.

«У мене таких довідок — повний стіл завалений. З них половина неправда, а половину треба допрацьовувати», — додав він.

На думку колишнього глави МВС, ця ситуація є «гігантською проблемою», оскільки повертається «вертикалізація влади без балансу».

«Я Данилову говорив — це свинство взагалі. Ви зараз голосом назвали, а цих прізвищ у моїй папці немає. Він каже — ну, не встигли розмножити... А коли ти штампуєш список із 30 людей, і в залі 9/10 знають, що пана Сеяра [Куршутова] включили до списку не через те, що він був контрабандистом чотири чи п’ять років тому або якісь були до нього запитання, а тому що він спонсорує опозиційний сайт «Цензор.нет». Це перехід у грані, які неприпустимі», — обурився він.

Окрім цього, Аваков переконаний, що запроваджувати санкції проти громадян України не можна.

«Не існує РНБО як виконавчого органу влади, РНБО призначається указами президента. Усіх призначив — усіх звільнив. По суті рішення РНБО — це рішення президента України», — наголосив ексглава МВС.