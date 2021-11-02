Нардепу від ОПзЖ Віктору Медведчуку змінили запобіжний захід на особисте зобовʼязання

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Синиця Олександр / УНІАН

Печерський районний змінив запобіжний захід для народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука з домашнього арешту на особисте зобовʼязання до 31 грудня. Нардепа судять у справі про держзраду і замах на розграбування національних ресурсів у Чорному морі.

В Офісі генпрокурора пояснили, що у Медведчука закінчився максимальний шестимісячний термін цілодобового домашнього арешту у цьому кримінальному провадженні. Тож продовжити його не можливо.

Єдиним варіантом було обрати нардепу запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з покладенням на підозрюваного низки обов’язків, серед яких:

прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

не відлучатися із м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеному слідчим або прокурором;

здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний браслет.

«Я не бачу жодних підстав для обрання мені у цій справі взагалі будь-якого запобіжного заходу», — сказав Медведчук журналістам після завершення засідання, назвавши обрання запобіжного заходу незаконним і політично мотивованим.

Зазначимо, що Медведчук наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом у іншому кримінальному провадженні — за фактом державної зради і сприяння терористичній діяльності щодо постачання вугілля з ОРДЛО.