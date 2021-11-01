Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував «діяльність» ексжурналіста Сергія Лещенка та існування пулу лояльних блогерів

Новини

Юлія Вебер / «Бабель»

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю «Бабелю» у контексті лояльних до влади блогерів заявив, що Сергій Лещенко відкрито підтримує президента, адже таким чином висловлює свою думку.

Сергій Лещенко — це колишній член наглядової ради «Укрзалізниці», колишній депутат та колишній журналіст, він періодично «позитивно оцінює ініціативи президента». Подоляк зазначив: «Це його [Лещенка] позиція та його світогляд, він про це публічно говорить».

Однак коли журналісти акцентували увагу на тому, що Лещенко пройшов повз ДТП «слуги» Олександра Трухіна і спроб заткнути ЗМІ, Подоляк відповів: «Людина [Сергій Лещенко] займає певну позицію. Він вважає, що негативу, часто неконструктивного, на адресу чинного президента і так забагато. Підкидати сюди додатковий негатив — ніби нонсенс. Навіщо?»

Крім цього, Подоляк підтвердив, що Лещенко періодично заходить в Офіс президента: «Напевно, розмовляє з кимось про «Укрзалізницю». До самого Подоляка він приходив щодо історії із «Суспільним» (прізвище Лещенка там постійно згадували) і хотів виступити на Раді зі свободи слова при президенті, але Подоляк зазначив, що не займається цим питанням, і порадив йому написати листа.

Перед цим журналісти запитали у Подоляка про пул лояльних до президента блогерів, однак він зазначив, що цим не займається, проте уточнив, що існує ціла мережа блогерів, які так чи інакше підтримують президента, «її нема чого модерувати».

«Якщо така людина хоче поїхати кудись і запитає нас, чи можемо ми оплатити відрядження, наприклад на Донбас, можливо, ми оплатимо», — зазначив радник голови Офісу президента.