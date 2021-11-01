У Нідерландах розпочинається новий блок судових слухань у справі про збитий МН17. Тоді загинуло 298 людей

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Twiter / CourtMH17

У Нідерландах з 1 листопада суд заслухає результати роботи слідчого судді, претензії потерпілих сторін та родичів.

Згідно з попереднім плануванням, засідання відбудуться 1, 2, 8, 9, 15, 16 і 17 листопада. З 15 листопада прокурори пояснюватимуть суду, чи вважають вони достатніми докази для того, щоб обвинувачені у справі були визнані винними, та оголосять, яке саме покарання вважають доречним.

У справі фігурують чотири обвинувачені — троє громадян Росії та один українець — Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко. Вони обвинувачуються у вбивстві 298 пасажирів літака та аварії авіалайнера. Вони усі не присутні на суді, а інтереси Пулатова представляють адвокати нідерландської фірми.

У рамках попереднього блоку слухань, що відбувся у вересні, до суду звернулися родичі загиблих. Очікується, що суд зможе оголосити своє рішення наступного року.

Судовий процес розпочався 9 березня 2020 року у судовому комплексі Схіпхол поблизу Амстердаму.

Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Загинули 298 людей. Росія свою причетність до катастрофи заперечує і звинувачує Україну.