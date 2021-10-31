Правляча партія Грузії отримала більшість голосів на виборах. Опозиція не визнає результати голосування

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Mikhail Japaridze \ TASS via Getty Images

Центральна виборча комісія Грузії завершила підрахунок бюлетенів за результатами голосування у другому турі місцевих виборів. Перемогу в 19 з 20 муніципалітетів, зокрема у пʼяти самоврядних містах — Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Поті та Руставі, здобули кандидати керівної партії «Грузинська мрія», пише «Ехо Кавказу».

За даними ЦВК, у Тбілісі у другому турі виборів мера після підрахунку 96,2% бюлетенів також перемагає кандидат від керівної партії «Грузинська мрія» Каха Каладзе, який набрав 55,5% голосів. Кандидат від опозиційної партії «Єдиний національний рух» Никанор Мелія набрав у грузинській столиці 44,5%.

Його однопартієць Георгій Харчилава переміг у єдиному Цаленджихському муніципалітеті на заході Грузії.

У ніч на неділю лідери опозиції заявили, що не визнають результати другого туру місцевих виборів, оскільки влада їх фальсифікувала.