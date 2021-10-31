Правляча партія Грузії отримала більшість голосів на виборах. Опозиція не визнає результати голосування
- Автор:
- Софія Телішевська
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Mikhail Japaridze \ TASS via Getty Images
Центральна виборча комісія Грузії завершила підрахунок бюлетенів за результатами голосування у другому турі місцевих виборів. Перемогу в 19 з 20 муніципалітетів, зокрема у пʼяти самоврядних містах — Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Поті та Руставі, здобули кандидати керівної партії «Грузинська мрія», пише «Ехо Кавказу».
За даними ЦВК, у Тбілісі у другому турі виборів мера після підрахунку 96,2% бюлетенів також перемагає кандидат від керівної партії «Грузинська мрія» Каха Каладзе, який набрав 55,5% голосів. Кандидат від опозиційної партії «Єдиний національний рух» Никанор Мелія набрав у грузинській столиці 44,5%.
Його однопартієць Георгій Харчилава переміг у єдиному Цаленджихському муніципалітеті на заході Грузії.
У ніч на неділю лідери опозиції заявили, що не визнають результати другого туру місцевих виборів, оскільки влада їх фальсифікувала.
- Ці вибори у Грузії розглядаються як маркер довіри правлячій «Грузинській мрії» на тлі увʼязнення Саакашвілі. У тюрмі він оголосив голодування. Президент Грузії заявила, що ніколи не помилує політика. Україна ж має намір домагатися екстрадиції (Саакашвілі — громадянин України), хоча політик іти на це не хоче.
- У першому турі виборів, які відбулися 2 жовтня, партія Саакашвілі програла правлячій політсилі.