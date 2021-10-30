Бойовики на Донбасі поранили ще двох українських військових. Окупанти 19 разів порушили режим тиші
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
За минулу добу, 29 жовтня, російські найманці поранили загалом п’ятьох українських військових.
Про це вранці 30 жовтня повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил.
Наразі поранені перебувають у лікувальному закладі, стан їхнього здоров’я — задовільний.
За даними військових, російсько-окупаційні війська за минулу добу 19 разів порушили режим припинення вогню, один із них — із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння:
- поблизу Причепилівки — з автоматичних станкових гранатометів;
- у бік Зайцевого — двічі з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;
- у бік Старогнатівки — зі стрілецької зброї;
- біля Майорська та двічі біля Новотошківського — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Новоселівки — з мінометів калібру 82 мм;
- у бік Катеринівки — двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Водяного — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- біля Мар’їнки — з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Павлополя — двічі з гранатометів різних систем.
Окрім цього, за даними штабу, бойовики задіяли безпілотники, за допомогою яких скидали постріли ВОГ-17 в районі Станиці Луганської, Лебединського та двічі біля Павлополя.
Також на Луганщині помітили проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан—10», з перетином лінії зіткнення.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
- Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року — після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
- Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набула чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Вона й досі формально чинна, попри численні порушення її російськими гібридними силами.
- 26 жовтня джерела «Бабеля» в Міноборони повідомили, що ЗСУ повернули під контроль українського уряду село Старомар’ївка (біля села Гранітне) в Донецькій області. Згодом у штабі ООС спростували цю інформацію.
- Того ж дня бойовики обстріляли Гранітне з мінометів, пошкодивши шість житлових будинків, загинув український військовий. Для захисту життя воїнів і цивільного населення у відповідь ЗСУ вперше підняли БПЛА Bayraktar та знищили артилерію бойовиків.
- 28 жовтня під час обстрілів з боку російських найманців були поранені ще двоє українських військових.
- У США заявили, що відповідальність за загострення ситуації на Донбасі лежить саме на Росії.