Росія засудила загалом до 56 років вʼязниці чотирьох кримських татар

Новини

Facebook / Крымская солидарность

У Росії, у місті Ростов-на-Дону Південний окружний військовий суд визнав винними в організації та участі у терористичній організації чотирьох кримських татар і дав їм загалом 56 років вʼязниці.

Про це повідомляє видання «Ґрати» та правозахисна організація «Кримська солідарність».

Сейтумера Сейтумерова суд засудив до 17 років у колонії суворого режиму, перші три з половиною роки він має провести у вʼязниці.

Османа Сейтумерова — до 14 років, і перші три роки та шість місяців у вʼязниці, а після основного покарання ще рік обмеження волі;

Рустема Сеїтмеметова — до 13 років з таким самим додатковим покаранням;

Амета Сулейманова — до 12 років з аналогічним додатковим покаранням.

У справі йдеться про «Хізб ут-Тахрір» — це міжнародна ісламська політична партія, яка визнана терористичною організацією в Росії та Казахстані. На території України та більшості країн організація діє без обмежень на рівні національних законодавств.

Обвинувачені у залі суду, 29 жовтня 2021 року. Facebook / Крымская солидарность

Український омбудсмен Людмила Денісова зазначила, що Осман Сейтумеров і Сейтумер Сейтумеров – рідні брати, Рустем Сеїтмеметов – їхній дядько по материнській лінії. Крім цього, Амет Сулейманов — людина з інвалідністю, потребує регулярного медичного догляду, оскільки має серйозні проблеми із серцем.