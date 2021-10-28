Кабмін додатково виділив 242 мільйони гривень на протидію коронавірусу

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Кабінет Міністрів України додатково виділив 242 мільйони гривень на програму протидії COVID-19 в Україні.

Про це повідомляє пресслужба премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

Гроші витратять на закупівлю експрес-тестів на коронавірус, щоб покращити рівень тестування, а також на завершення реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту з інфраструктури зберігання вакцин.

На засіданні премʼєр торкнувся теми вакцинації. Ціль уряду — до кінця року вакцинувати більшу частину дорослого населення. Наразі першу дозу отримали лише 30% дорослого населення.

Вакцини в Україні вистачає, наголосив Шмигаль. У пунктах вакцинації країни є приблизно 9 мільйонів доз. Ще 19 мільйонів доз Україна отримає до кінця року.