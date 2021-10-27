Росія вимагає забрати з ТКГ «слугу» Третьякову та додати Медведчука
- Автор:
- Софія Телішевська
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Офіційний сайт партії «Опозиційна платформа — За життя»
На засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі російська сторона вимагала прибрати з української делегації нардепа від «Слуги народу» Галину Третьякову та замінити її на депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука.
Про це повідомив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.
Він зазначив, що російська сторона знову фактично заблокувала усі питання гуманітарної підгрупи.
«Тепер вони вже диктують нам, кого включати до нашої делегації. Точніше, вимагають прибрати з неї офіційного представника України Галину Третьякову та замінити її на Медведчука. Бажають мати справу лише з кумом Путіна», — написав Гармаш.
Він додав, що Росія відмовляється віддавати трьох жінок Україні без посередництва Медведчука.
Нагадаємо, що 17 жовтня Зеленський заявив, що Україна розглянула б можливість обміну з Росією Медведчука на «вʼязнів Кремля», якби він мав російське громадянство. За словами президента, прямих доказів наявності російського громадянства у Медведчука немає.
- 11 травня СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписали підозри за трьома епізодами. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію. Зараз Медведчук перебуває під домашнім арештом до 31 жовтня, а Козака ще не знайшли.
- 8 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що Медведчуку підготували нову підозру — за торгівлю вугіллям з окупованого Донбасу (державна зрада та сприяння діяльності терористичних організацій).
- Окремо журналісти Bihus.Info опублікували 36 годин записів «плівок Медведчука». У першій частині Медведчук нібито розповідав адміністрації Путіна і бойовикам про контакти з Порошенком, у другий історія про те, як Медведчук отримав нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», у третій Медведчук умовляв Порошенка купувати вугілля у бойовиків, а в останньому випуску Медведчук розповідав росіянам, що умовив Порошенка помʼякшити вимоги України щодо поставок газу.