МЗС: З Афганістану хочуть евакуюватися 130 українців

Новини

Getty Images

До України з Афганістану хочуть повернутися 130 українців.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Зараз близько 130 [українців] хочуть повернутися. Опрацьовуємо безпечні шляхи виїзду. Ми своїх у біді за кордоном не кидаємо і вже неодноразово це довели», — написав він.

Міністр також додав, що українці продовжують виїжджають з Афганістану самостійно. «За місяць понад 30 громадян та членів їхніх сімей самостійно залишили Афганістан», — додав міністр.