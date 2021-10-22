Частина «Голосу» заявила, що Железняка звільнили з посади глави фракції. Він усе заперечує

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Кузьмін Олександр / УНІАН

На засіданні Ради спікер парламенту Руслан Стефанчук зачитав лист із підписами 11 із 20 народних депутатів — членів депутатської фракції політичної партії «Голос» про звільнення Ярослава Железняка з посади глави фракції.

Про це заявила голова обʼєднання «Справедливість» Олександра Устінова.

«Таке рішення було ухвалено більшістю фракції ще в липні місяці. Сьогодні його з трибуни зачитав Голова Верховної Ради, що автоматично означає: ця людина не очолює нашу фракцію», — написала нардеп.

Вона зазначила, що таке рішення дозволить «розблокувати роботу фракції» та на наступному засіданні обрати нового керівника.

Сам Железняк називає це «провокацією від справедливих тушок».

«Сьогодні депутати самопроголошеної «Справедливості» відправили свою окрему заяву на голову Ради. Навіть вдалися до підроблення документів, але то таке. Голова зачитав їх лист (не рішення фракції) як оголошення», — наголосив депутат.

Він додав, що спікерові одразу повідомили, що ні фракція, ні партія «Голос» не ухвалювали жодного подібного рішення.

«Усе, що відбулося сьогодні, жодних юридичних наслідків не має. Про що також одразу було повідомлено і направлено відповідний офіційний лист», — переконує нардеп.

Партія також заявила, що спроби відсторонити Ярослава Железняка з посади голови фракції «Голос» не мають юридичної сили.

«Цей лист не має жодної юридичної сили, є грубим порушенням законодавства і спрямований виключно на відволікання уваги від ганебних рішень депутатів так званої групи «Справедливість», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 липня народний депутат партії «Голос» Олександра Устінова уже повідомляла, що Ярослава Железняка звільнили з посади голови фракції. Однак він сам це заперечував.