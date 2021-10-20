Прокуратура: Саакашвілі дістався з України до Грузії в причепі з молочними продуктами
- Автор:
- Олег Панфілович
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Pyotr Sivkov \ Getty Images
Прокуратура Грузії заявила, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі прибув до країни в причепі з молочними продуктами.
Про це йдеться в повідомленні прокуратури.
За даними правоохоронців, 28 вересня, приблизно о 23:00, з українського порту Чорноморськ до порту Поті прибуло судно «Вільнюс». З цього судна 29 вересня о першій годині ночі спустився трейлер з причепом, навантажений молочними продуктами.
У прокуратурі стверджують, що в причепі переховувався Саакашвілі, який вже на території порту пересів до кабіни водія. «Цими діями Міхеіл Саакашвілі в обхід державного контролю незаконно перетнув державний кордон Грузії», — заявляють у прокуратурі.
Згідно з інформацією, Саакашвілі приблизно о 02:15 пересів в інший транспортний засіб — в легковий автомобіль Mercedes. У цю ж ніч Саакашвілі з трьома спільниками добралися до села Тквірі Абашського району (край Самегрело — Верхня Сванетія), звідки пізніше він виїхав на автомобілі Ford Transit у бік Батумі, а потім повернувся в Абашський район.
За заявою прокуратури, до Тбілісі Саакашвілі дістався вже на світанку 30 вересня на тому ж транспортному засобі з причепом, в якому перебував на борту судна «Вільнюс».
- 1 жовтня 2021 року у Тбілісі затримали колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Він залишив країну у 2013 році, проти нього там порушено чотири кримінальні справи, ще за двома вже є вироки. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону. У СІЗО Саакашвілі вже оголосив голодування, а президент країни заявила, що нізащо його не помилує.
- Адвокат Саакашвілі заявив, що той не погодиться на екстрадицію до України, бо «він приїхав до Грузії, на свою батьківщину і планує політичну боротьбу». У грузинському МЗС підтвердили, що екстрадиція неможлива, «адже злочини він вчиняв як громадянин Грузії».