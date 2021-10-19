Консиліум лікарів у Грузії рекомендує госпіталізувати Саакашвілі, який голодує у в’язниці

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European Parliament / Flickr

Консиліум лікарів у Грузії рекомендує госпіталізувати Міхеіла Саакашвілі, який оголосив голодування у в’язниці.

Про це пише «Грузия онлайн».

Медики вважають, що краще покласти Саакашвілі до лікарні для постійного нагляду за станом його здоров’я.

«Ми порушили питання про так звану профілактичну госпіталізацію і зараз його розглядають. Все обговорили, дали рекомендацію. Це не термінова госпіталізація, але, оскільки ймовірність ускладнень висока, щоб перестрахуватися, ми рекомендували його госпіталізувати», — зазначив один із членів консиліуму Зураб Пагава.

За його словами, це не питання годин, але госпіталізація має статися найближчим часом.