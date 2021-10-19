Пов’язані з Медведчуком структури постачали паливо з Росії в Україну за заниженими цінами. ДБР проводить перевірку

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УНІАН

Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію про можливе постачання до України дизельного пального з Росії за заниженими цінами. Поставки здійснювали структури, які наближені до народного депутата Віктора Медведчука.

Про це заявили у пресслужбі ДБР.

За оперативною інформацією, на початку жовтня до одного з терміналів Миколаївського морського порту прибуло іноземне судно під прапором Панами. Через декілька днів цей же термінал прийняв інше іноземне судно під прапором однієї із країн ЄС. За документами, судна доставили на адресу українського товариства з обмеженою відповідальністю, яке пов’язують із нардепом, нафтопродукти вагою більш ніж 30 тисяч тонн кожне.

Встановлено, що задекларована постачальниками ціна була майже у два рази менша за ринкову. Це дало змогу ділкам мінімізувати сплату обов’язкових митних платежів на мільйони гривень.

Також встановлено, що ці судна за останній рік заходили у порти Російської Федерації і товар має російське походження.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) працівники ДБР оглянули затримані судна та його товар.

Експерти відібрали зразки палива, які направлено на дослідження з метою підтвердження заявленої якості та коду Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Під час розслідування перевіряється можлива причетність та питання притягнення до відповідальності посадових осіб.