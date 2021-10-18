Financial Times: У 2022 році продажі вакцин Pfizer та Moderna збільшаться удвічі
- Автор:
- Софія Телішевська
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У 2022 році об’єми продажу вакцин проти коронавірусу від компаній Pfizer та Moderna виростуть майже вдвічі.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на аналітичний прогноз компанії Airfinity.
Згідно з цим прогнозом, у наступному році Pfizer та Moderna контролюватимуть три чверті ринку вакцин проти COVID-19 без урахування ринку Китаю. Так, прибутки компаній можуть збільшитись до $93,2 млрд. З них $54,5 млрд прибутку отримає компанія Pfizer та $38,7 млрд — компанія Moderna.
Також аналітики Airfinity передбачають, що вакцини виробництва AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik V та Novavax поділять між собою решту ринку.
Загалом фахівці прогнозують, що з 2022 року надійдуть замовлення загальним об’ємом у 10 млрд бустерних доз вакцин, з них лише 198 млн доз для менш заможних країн.
- Раніше у Pfizer заявили, що для захисту від нових штамів знадобиться третя доза. У звіті компанії вказано, що третя доза вакцини в пʼять разів збільшує кількість антитіл.
- Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило застосування третьої дози вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer і Moderna для американців з ослабленим імунітетом.
- ВООЗ спочатку закликала ввести мораторій на отримання третьої дози вакцини, проте згодом змінила свою позицію. Але рекомендувала колоти третю дозу винятково вразливим верствам населення.
- Ізраїль першим у світі запропонував третю дозу Pfizer для ревакцинації людей від 60 років. Наприкінці липня президент Ізраїлю Іцхак Герцог та його дружина отримали третю дозу.