Російський корабель з кіноекіпажем повернувся з МКС на Землю
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Знімальна група російського фільму «Виклик» повернулася на Землю.
Про це повідомляє «Роскосмос».
Спусковий апарат корабля «Союз МС-18» сів у степу Казахстану і повернув на Землю космонавта Олега Новицького, режисера Клима Шипенка і актрису Юлію Пересільд. У «Роскосмосі» заявили, що стан кіноекіпажу і космонавта задовільний.
Посадку апарату забезпечували силами 200 військових, 12 вертольотів, трьох літаків і близько 20 одиниць спеціальної техніки. Шипенко і Пересільд знімали епізоди для фільму на МКС 12 діб.
- 15 жовтня МКС втратила орієнтацію в просторі через тест двигунів корабля «Союз», яким повертали кіноекіпаж.
- У вересні в російському модулі МКС сталася чергова аварійна ситуація — спрацювала пожежна сигналізація. До цього у росіян ламався туалет, виходила з ладу система подачі кисню і навіть закінчувалася їжа.