Лікар Саакашвілі: Політик погодився пройти медогляд та прийняти ліки
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
European Parliament / Flickr
Особистий лікар Міхеіла Саакашвілі розповів про стан його здоров’я у грузинській в’язниці. Він зазначив, що Саакашвілі погодився пройти медогляд.
Про це пише Інтерфакс.
«Останнього разу я бачився з Саакашвілі у вʼязниці 4—5 днів тому. Відтоді його стан ще більше погіршився, але, мабуть, у нього дуже сильний організм. Саакашвілі згоден на проведення консиліуму лікарів, згоден на тести, згоден приймати ліки», — зазначив він.
За словами медика, наразі Саакашвілі п’є воду і чай.
«Поки немає необхідності переводити його у звʼязку з тривалим голодуванням до лікарні, але, на жаль, цей момент настане», — сказав лікар.
- 1 жовтня 2021 року у Тбілісі затримали колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Він залишив країну у 2013 році, проти нього там порушено чотири кримінальні справи, ще за двома вже є вироки. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону. У СІЗО Саакашвілі вже оголосив голодування, а президент країни заявила, що нізащо його не помилує.
- Адвокат Саакашвілі заявив, що той не погодиться на екстрадицію до України, бо «він приїхав до Грузії, на свою батьківщину і планує політичну боротьбу». У грузинському МЗС підтвердили, що екстрадиція неможлива, «адже злочини він вчиняв як громадянин Грузії».